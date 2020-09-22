النواب في 6 أيام ترشح: عامر ينسحب وأبو العينين مستقل وبكري في القائمة

بالتزامن مع اقتراب غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد، يسعى عدد من نواب البرلمان الحالي في الوقت الراهن لحسم موقفهم النهائي من خوض السباق الانتخابي سواء على المقاعد الفردية أو القائمة.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، 7 سبتمبر، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

وفي ظل ما تردد مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالة النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" للشؤون البرلمانية من الحزب بسبب عدم ترشيحه للانتخابات على القائمة الوطنية، نفى "أبو العنين" مؤكّداً أنَّها شائعات وما يزال يمارس عمله من واقع منصبه الحزبي، قبل أن يعلن ترشحه للانتخابات مستقلاً على المقعد الفردي لدائرة قسم أول الجيزة والدقي والعجوزة.

وبحسب بيان "أبوالعينين"، الذي أعلن من خلاله الترشح مستقلاً بانتخابات مجلس النواب لم يتطرق فيه لحزب مستقبل وطن وجه رسالة لأهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة أنَّه غير مسارات الرؤى ووجهات التفكير تجاه خطوات مستقبلية كان يشرع في اتخاذها دون التخلي عنهم أو التوقف عن خدمتهم.

ووعد "أبوالعينين"، في بيانه، أنَّه يجدد العهد ويسعى بما يملك من جهد وإرادة، أن يواكب التطور المذهل والتنمية المستحدثة، بما يتوافق مع سياسات الدولة المصرية ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي ذات السياق، أكّد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، لـ"الوطن"، أنّه انتهى من الكشف الطبي والإجراءات المطلوبة استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة، ضمن القائمة الوطنية التي تضم 12 حزباً.

وبدوره، أعلن النائب محمود بدر، تقدمه بأوراق ترشحه إلى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب ممثلاً لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا.

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، أحزاب: "مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب".

ومن جهته، أعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عدم ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها أكتوبر المقبل، مؤكداً عدم استطاعته مواصلة العمل النيابي.

وترأس النائب فرج عامر خلال الفصل التشريعي الذي ينتهِ مدته في يناير 2021، لجنتي الشباب والرياضة والصناعة تحت قبة البرلمان.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، 7 سبتمبر، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

وبحسب قانون مجلس النواب تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 للقوائم يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منهما.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج على مرحلتين، المرحلة الأولى في الخارج ستقام أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تقام المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر، على أن تبدأ المرحلة الأولى في الداخل أيام 24 و25 أكتوبر، وتقام المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر.