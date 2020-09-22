ضبط سارق شقة ربة منزل في أسيوط

نجحت الإدارة العامة لمباحث أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في كشف غموض سرقة شقة ربة منزل بمديرية أمن أسيوط، حيث تبين من التحريات أن سباكًا وراء ارتكاب الجريمة.

وضُبط المتهم، وبمناقشته، اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه سبق دخوله إلى الشقة من قبل لإصلاح مواسير الصرف الصحي، فقرر سرقتها، وتمكن من الهرب إلى محافظة الغربية، وحُرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور قسم شرطة ثانٍ أسيوط بلاغًا من ربة منزل، يفيد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية، وجهاز "لاب توب" من داخل شقتها الكائنة بوسط المدينة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط، وقطاع الأمن العام، وتوصلت جهوده إلى أن سباكًا وراء ارتكاب الواقعة، وأنه يختبئ عند أحد أقاربه بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات والاشتراك مع مديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته جهاز "لاب توب" ومجموعة من "فيزا كارت" خاصة بالمجني عليها، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتصرفه بالبيع في المشغولات الذهبية لمالك محل مشغولات ذهبية بالمنيا.

وعقب تقنين الإجراءات والاشتراك مع مديرية أمن المنيا، تم ضبطه وأرشد عن المسروقات، وبعرضها على المجني عليها تعرف عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.