يبدأ اليوم رسميا.. أماكن يمكنك الاستمتاع فيها بفصل الخريف

تزامنًا مع إعلان الأرصاد بدء فصل الخريف رسميًا اليوم، الذي يتسم بميل درجات الحرارة إلى الاعتدال، ليسوده طقس لطيف على معظم الأنحاء، تتخلله نسمات الهواء الباردة التي تسمح بالخروج إلى المتنزهات والأماكن العامة.

وترصد "الوطن"، عدد من الأماكن التي يمكنك زيارتها والاستمتاع بالأجواء بها خلال فصل الخريف على النحو التالي:

جزيرة المعادي

تتكون من مجموعة جزر صغيرة يصل بينها جسور صغيرة، وبها بحيرات صناعية، وسعر تذكرة الدخول 25 جنيهًا، و40 جنيهًا يومي الخميس والجمعة.

يوجد بها مركب للتجول حول الجزيرة، كما توجد سيارات والعديد من المطاعم والكافيهات، إضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال المفتوحة، وتفتح الحديقة أبوابها من 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.

حديقة الشيخ زايد المركزية

الحديقة تشتمل على عدد من المطاعم والكافيتريات الموزعة على الحديقة، إضافة إلى ممرات المشاه والأماكن المخصصة للأطفال وبحيرات صناعية، ونوافير مضيئة، وشلالات مياه متنوعة، وتم تحديد سعر التذكرة بـ25 جنيهًا لجميع الفئات، وتفتح الحديقة أبوابها أمام الجمهور من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.

حديقة الأزهر

من أبرز المتنزهات بالعاصمة، وتوجد قرب قلعة صلاح الدين، وتوجد بها كافيهات وأماكن ترفيهيه للأطفال، يبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية بـ25 جنيهًا.

فاميلي بارك

توجد في القاهرة الجديدة عند مدخل مدينة الرحاب على طريق السويس الصحراوي، وسعر تذكرة الدخول 60 جنيهًا للفرد طوال الأيام الأسبوع، شاملة "دخول الحديقة، حديقة الحيوان والسفاري، بانوراما الأسلحة، ثلاث مناطق ألعاب ثابتة"، عدا يومي الجمعة والسبت بـ70 جنيهًا.

حديقة الفسطاط

تضم الحديقة عددًا من المطاعم وملاهي للأطفال والكبار، وتقع في مصر القديمة، ويبلغ رسوم الدخول بين 3 إلى 5 جنيهات للفرد.

الحديقة اليابانية

يوجد بها مجموعة كبيرة من التماثيل، ويمكن التقاط صور تذكارية مميزة بها، وتقع في حلوان، وتبلغ رسوم الدخول 10 جنيهات للفرد.

حديقة الميريلاند

تقع الحديقة على مساحة 50 فدانًا، وتمتد على طول ثلاث محطات للمترو، ومليئة بالأشجار العالية، وبها بحيرات، وتعد من أكبر حدائق حي مصر الجديدة بالقاهرة، وسعر تذكرة الدخول من الأحد إلى الخميس 20 جنيهًا و30 جنيهًا يومي الجمعة والسبت.

المراكب النيلية

الخروجات بالمراكب والسفن النيلية، متعة وتغيير يلجأ إليه الكثير، حيث تشتهر مصر بالنيل العظيم، وجميع العائلات في القاهرة ومن خارجها تأتي إلى العاصمة حتى يستمتعوا بنزهة مختلفة في المراكب النيلية.

ورغم بساطة الخروجات النيلية، إلا أنّها تتميز بالجو الممتع على مدار الرحلة، ويتراوح سعر الرحلة للفرد بالمركب النيلي من 5 إلى 10 جنيهات.