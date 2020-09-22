فيديو.. الأرصاد: فصل الخريف يشهد سقوط أمطار غزيرة

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الخريف أحد الفصول التي تشهد سقوط أمطار غزيرة على مصر، موضحا أنّ فصلي الخريف والشتاء هما اللذان تسقط بهما الأمطار بغزارة على مصر، سواء على محافظات شمال أو جنوب البلاد، ولكن فصل الخريف على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء يكون له طابع آخر، حيث يصل لحد السيول بسبب الأمطار الغزيرة في هذه الأماكن.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع دينا عبدالكريم، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنّ شهر أكتوبر شهد في الأعوام الماضية حالات عنيفة من عدم الاستقرار، إذ تسقط الأمطار بغزارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية وبالتحديد سيناء والبحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وتابع أنّ السيول تتكون في تلك المناطق حين تسقط الأمطار بغزارة، فطبيعة المناطق الجغرافية مرتفعة، وسقوط الأمطار بغزارة في المناطق المرتفعة ونزولها للأودية المنخفضة تسبب مشكلات للمواطنين.

ولفت إلى أنّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا عن فصل الخريف، حيث السمات الأساسية لهذا الفصل هو سقوط الأمطار الغزيرة، وأُرسل البيان للجهات المسؤولة والمختصة للاستعداد وتطهير وتجهيز مخرات السيول ومصارف المياه، مؤكدا أنّه لا يوجد حتى الآن مؤشرات بِأنّ الطقس يشهد ظروفا غير المعتادة، لكن يجب الحذر من فصل الخريف والأمطار الغزيرة.