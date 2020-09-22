فيديو.. الأرصاد: الخريف يبدأ جغرافيا غدا وانخفاض في درجات الحرارة

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم هو آخر أيام الصيف، وغدا يبدأ فصل الخريف جغرافيا، مشيرا إلى أنّنا شهدنا تغيرات مناخية في أخر فصل الصيف، وكانت هناك فرص لسقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة أثناء فترات الليل، وبدأنا نشعر بتغيير في حالة الطقس وقلة الرطوبة بشكل نسبي عن الأيام الماضية.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "ten"، أنّ فرص سقوط الأمطار كانت جيدة على السواحل الشمالية الغربية، حيث سقطت الأمطار المتوسطة والغزيرة على مطروح، مؤكدا أنّ فرص سقوط الأمطار مستمرة، لكنها أقل نسبيا بالكثافة من أمس، وقد تصل أمطار خفيفة إلى الإسكندرية.

وشرح شاهين أنّ هذه الأجواء تنبئ بوجود تغيرات في حالة الطقس واعتدال بدرجات الحرارة، خاصة الـ72 ساعة المقبلة، وتنخفض درجات الحرارة على القاهرة وتصل لـ31 و32 درجة مئوية.