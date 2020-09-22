ضبط قضايا مخدرات و183 مخالفة مرور بأسوان

أصدرت مديرية أمن أسون بياناً بمجهودها اليومي فى تنفيذ الأحكام وضبط قضايا المواد المخدرة والأسلحة النارية ومخالفات المسطحات المائية ، حيث نفذ رجال إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم، حملات بمراكز محافظة أسوان الـ5 " أسوان، دراو، كوم امبو، نصر النوبة، إدفو".

وبحسب البيان الإعلامي الصادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء " تبلغ للواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، بضبط 3 متهمين بحوزتهم كيلو بانجو وسلاحين ناريين، كما نفذ رجال إدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية 730 حكم على النحو التالي: 145 حكم حبس جزئي ، 26 حكم حبس مستأنف، و393 أحكام غرامات، و162 أحكام المخالفات" .

كما تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن أسوان، اليوم، من تنفيذ حملات بأسواق مراكز محافظة أسوان الـ5 " أسوان، دراو، كوم امبو، نصر النوبة، إدفو"، وتمكنوا من ضبط 33 قضية تموينية على النحو التالي: قضية تجميع البطاقات التموينية داخل المخبز، وقضية مخالفات المخابز البلدية، و 10 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و13 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار،و 9 قضايا عدم حمل شهادة صحية" .

كما تم ضبط 21 قضية في مجال ضبط قضايا المسطحات المائية علي النحو التالي: تم تحرير 21 محضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية.

وفى إدارة المرور بأسوان، تم ضبط 183 مخالفة مرورية متنوعة من بينها في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان ـــ دائرة مركز شرطة أسوان، و أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي اقراص مخدرة.