نائب يطالب بإعادة 36 ألف معلم تعاقدت معهم "التعليم" ثم سرّحتهم

طالب النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة 36 ألف معلم لم يتم التعاقد معهم رغم إثبات كفاءتهم خلال فترة التدريب، حيث تم تسريحهم، وهم الآن بدون عمل.

وقال "محروس" فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تصريحات متعددة لقيادات داخل وزارة التربية أكدوا فيها أنه سيتم تعيين هؤلاء المعلمين من خلال مسابقة، وأنه في فبراير 2019 استلم 36 ألف معلم عملهم بعد مسابقة رسمية أعلنت عنها الوزارة، وتم تحضير كافة المستندات والأوراق المطلوبة، واجتياز الاختبارات وتم تدريبهم، وأنهم مارسوا العمل في المدارس وأثبتوا كفاءتهم، وبعد ذلك صدر بيان من مجلس الوزراء بالاستعانة بهم في المسابقة التالية.

وأضاف النائب، بعد ذلك أعلنت الوزارة عن مسابقة جديدة لتعيين 120 ألف معلم من خلال البوابة الإلكترونية، ووضعت عددًا من شروط التقديم، أهمها الحصول على عضوية النقابة، ورسوم تصحيح ومراجعة بيانات المتقدم، والحصول على شهادات مهارية واجتياز الاختبار النفسي، وأوراق التقديم، وشهادات المتقدم.

وقال "محروس"، إنه للأسف الشديد أعلنت الحكومة في نهاية الأمر عدم توافر ميزانية للتعاقد، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التدخل لتوفير الاعتمادات المالية لإعادة 36 ألف متعاقد تم التعاقد معهم العام الماضي.

وأكد النائب أن الآلاف من هؤلاء المعلمين الآن في مأساة حقيقية، بعد أن أصبحوا مسؤولين عن أسر لهم عقب تعيينهم واستلام عملهم، وعلى رئيس الوزراء أن يصدر قرارًا فوريًا بعودة هؤلاء المعلمين إلى عملهم قرب بداية العام الدراسي الجديد الذي أصبح على الأبواب، خاصة أن هناك عجزًا صارخًا في أعداد المعلمين.