تصل لـ4000 جنيه.. أسعار تيجان واكسسوارات العروس

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على السماح بـ عودة إقامة الأفراح مرة أخرى على أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك اعتبارا من غدا الاثنين الموافق 21 سبتمبر 2020.

وترصد "الوطن" أسعار الاكسسوارات والتيجان الخاصة بالعروس الموجودة بمنطقة حارة اليهود والتي تعد أشهر مناطق بيع الاكسسوارات بمصر نظرا لوجود عدد كبير من ورش تصنيع النحاس والفضة والأحجار الكريمة، بالتزامن مع عودة إقامة الأفراح، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

التاج المصنوع من الورد

أسعار تيجان الورد الطبيعي تبدأ من 100 وحتى 700 جنيه حسب نوع وفصيلة الورد المستخدم.

التاج المصنوع من الورد الصناعي

يتراوح سعر التيجان المصنوعة من الورد الصناعي حسب التصميم والخامات المستخدمة به بين 75 جنيها وحتى 420 جنيها.

التاج المصنوع من اللولي

يتراوح سعر التاج المصنوع من اللولي الصناعي بين 350 وحتى 950 جنيها، حسب الخامات المستخدمة شكل التصميم، والأدوار.

التاج المصنوع من الكريستال

يتراوح سعر بيع التيجان المطعمة بفصوص الكريستال بأسعار تبدأ من 1500 وحتى 4000 جنيه.

أسعار الهيربيس المصنوع من أحجار الزركون

يتراوح سعر الهريبس بين 1000 وحتى 3500 حسب التصميم والخامات المستخدمة ولون الطلاء.

اسعار ملابس التصوير الخاصة بالفوتو سيشن

ـ روب مطبوع 250 -325.

ـ روب مطرز 350.

ـ روب سادة 225.

أسعار أطقم العروسة

يتراوح سعر الطقم المكون من 3 قطع "كولية، حلق، إسورة" بين 450 وحتى 2000 جنيه، وتختلف الأسعار باختلاف الموديل والتصميم والخامات.

وهناك العديد من الضوابط والإجراءات يجب على الفنادق التي تستضيف الأفراح اتباعها تنفيذا لقرارات وزارتي السياحة والصحة حفاظا على الصحة العامة للنزلاء والعاملين بالفندق والضيوف أهمها:

1. قياس درجة الحرارة للموجودين بالفرح أثناء دخولهم الفندق ومنع من ترتفع في درجة حراراته عن المعدل الطبيعي من الحضور.

2. وجود معقمات وأدوات تطهير بصورة مكثفة داخل المكان المقام به الفرح.

3. يلتزم العاملين بارتداء الكمامة والقفاز أثناء وجودهم بالفندق وحتى انتهاء الفرح.

4. عدم التزاحم على البوفيه والعمل على قيام العاملين بوضع الطعام على الطاولة.

5- في حال كان الطعام عبارة عن "أوبن بوفيه" يقوم العاملون بالفندق بتعبئة الأطباق للزبائن وفقا لمطالبهم.

6- التباعد بين الترابيزات ووجود مسافات بينية بينها فضلا عن ترك مسافة بين الكرسى والأخر على الترابيزة الواحدة.

7- العمل على توعية الحاضرين لعدم حدوث تجمعات كبيرة أثناء الفرح وضرورة اتباع الضيوف للإجراءات الوقائية والاحترازية.

8- حضور300 شخص كحد أقصى بالفرح شريطة ان يكون المكان الذى به الحفل يتسع لضعف هذا العدد.

9- استخدام أدوات أحادية الاستخدام لتناول الطعام.

10- التعقيم المستمر للأماكن التي سيقام بها الفرح.