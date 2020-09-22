مع عودة الأفراح.. أسعار فساتين الزفاف والخطوبة والسواريه

مع قرار مجلس الوزراء بالسماح باستئناف الأفراح في الأماكن المكشوفة مرة أخرى يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر، استعد المقبلين على الزواج لتحضير تجهيزات الزفاف واختيار قاعة الفرح و فستان وبدلة الزفاف، وترصد "الوطن" أسعار شراء وتأجير فساتتاين الزفاف والخطوبة، كالتالي:

أسعار تأجير فساتين الزفاف

تبدأ أسعار تأجير فساتين الزفاف من 4000 جنيه حتى 50 ألف جنيه، باختلاف الخامة والشكل وعدد مرات الاستخدام.

أسعار شراء فساتين الزفاف

تبدأ أسعار شراء فساتين الزفاف من 20 ألف جنيه حتى 150 ألف جنيه.

أسعار شراء فساتين الخطوبة

تتراوح أسعار شراء فساتين الخطوبة من 2000 جنيه حتى 15 ألف جنيه.

أسعار شراء الفساتين السواريه

تبدأ أسعار شراء فساتين السواريه من 1500 جنيه حتى 12 ألف جنيه.

أسعار تأجير الفساتين السواريه

تبدأ أسعار تأجير الفساتين السواريه من 300 جنيه حتى 3000 جنيه.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت قرارات جديدة، شملت الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، والسماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق القرار ذاته على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا.

وتمت الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإقامة معرض "أهلا بالمدارس".