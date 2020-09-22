قاعات وفوتوسيشن وتجميل.. دليلك لحفلات الزفاف بعد عودة الأفراح

6 أشهر من المعاناة مع جائحة كورونا، عكّرت صفو المقبلين على الزواج في مصر، بين حفلات زفاف "على الضيق"، وتأجيل ليلة العمر، قبل أن تزف الحكومة بشرى سارة لهم قبل أيام، بعودة فتح القاعات بضوابط محددة.

وقررت رئاسة مجلس الوزراء السماح باستئناف إقامة الأفراح مرة أخرى بالأماكن المكشوفة، بدءا من الاثنين 21 سبتمبر، وذلك بحد أقصى 300 فرد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ضمن حزمة من القرارات الأخرى للتعايش مع الفيروس.

وبعد اضطرار المقبلين على الزفاف لتأجيل زفافهم حتى استئناف إقامتها مرة أخرى، يبدأ استعدادهم لتحديد موعد الزفاف، وتبدأ رحلة البحث عن اختيار أماكن مميزة للزفاف، وأسعار جلسات التصوير، وأسعار تجميل العروس، وأماكن "الفوتوسيشن"، وأسعار إيجارات سيارة الزفاف، وغيرها.

وتقدم "الوطن" دليلا كاملا للمقبلين على الزواج، لتنفيذ زفاف مثالي يناسب اختياراتك وامكانياتك.