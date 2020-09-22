وائل غنيم: "المقاول الهارب دبلوم صنايع وجاهل وبيفتي في أي حاجة"

قال وائل غنيم إن المقاول الهارب محمد علي يبيع شعارات، "مفيش أسهل من الشعارات على فكرة.. ما هي الشعارات ببلاش.. روق واتكلم كلام على قدك ولو عاوز تقوم البلد قوم نفسك الأول وظبط حالك.. ده أنت عندك 5 عيال لو تهتم بيهم وتخلي بالك منهم.. وتصالح أبوك اللي طالع يشتمك في كل حتة ومتبري منك في كل حتة.. أنت ماشي ورا شوية عيال نافخينك علشان مستفيدين من نفختك.. مصر عاوزانا نشتغل ومش عاوزة شعارات كذابة وكلام فارغ ومن غير تجربة.. محمد علي دبلوم صنايع وجاهل وبيفتي في أي حاجة وبيفتي في حاجات مش فاهمها وواخد البلد في داهية".

وأضاف وائل غنيم في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "محمد علي منافق وشهادته باطلة وبيبيع هلس وكذب من غير أدلة.. وبيدس معلومتين صح على 10 غلط، وبيهيج الناس وبيسيبهم مصالحهم علشان الوهم، وهما بيقبضوا وأيمن نور يشتري الفيلا بتاعته في اسطنبول وعبدالله الشريف كان مبيض محارة على أده بقى عنده عربية تمنها 2 مليون في مصر وعايش في بيت زي الفل وبيروح اشتراك جيم زي الفل".

وتابع وائل غنيم: "كلام محمد علي تحريض على العنف واضح وبيقول للناس اللي بيسمعوه بهدلو الشرطة لو تقدروا علشان الدنيا تولع شوية والقطريين ينبسطوا والجزيرة تنقل والشرق تلطم ودواير الهبل تشتغل.. إحنا مصريين مع بعض مدخلين الأجانب ليه ياجهلة يامتخلفين عقليا.. بتآخدوا فلوس ليه من الأجانب يامحمد ياعلي شغال ليه مع القطريين يامحمد ياعلي.. طالع على وسائل الإعلام القطرية ليه.. عيب".

واستكمل غنيم: "الثورة بتحصل مش من الغلابة.. الثورة بتحصل من الطبقة المتوسطة اللي بتخسر حاجات.. والطبقة المتوسطة لازم تفهم إننا مش عاوزين أكتر خصوصا في وقت زي ده في كورونا ومشكلة في المستشفيات ومشاكل كتيرة ولو البلد وقعت في فوضى ممكن العقد ينفرط ومنعرفش نقومها تاني وممكن تآخد أجيال علشان الفوضى إحنا منعرفش ممكن تودينا فين".