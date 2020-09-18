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وائل غنيم: قطر عرضت عليا 100 ألف دولار لمدة ساعة لإلقاء كلمة

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محمد عزالدين
06:25 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
وائل غنيم

وائل غنيم

قال الناشط وائل غنيم، إنه كان يدفع من أمواله لدعم صفحة "كلنا خالد سعيد"، ولم يتلقى أي أموال من الخارج "كنت بدفع فلوس من جيبي ووقتي ومجهودي، عشان صفحة كلنا خالد سعيد".

وأضاف "غنيم"، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "عمري ما اتمولت ولا أخدت فلوس من حد عشان الصفحة، عشان ما بحبش عملي النضالي يبقى فيه شبهة إني باخد من وراه فلوس، وحد يتحكم في عملي النضالي بطريقة غير مباشرة، ومش ضروري بالإجبار".

وواصل: "القطريين بعد 2011، عرضوا عليا 100 ألف دولار، علشان ألقي كلمة في الجامعة لمدة ساعة، أنا عمري ما اتعرض عليا 100 ألف دولار عشان ألقي كلمة، وأقصى مبلغ أخدته 10 آلاف دولار، عشان أقول كلمه، وبيبقى كلام بيزنس، فرفضت ساعتها عشان المبلغ كبير وهيهزني".

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