وائل غنيم يحذر الشباب: متسلمش دماغك للإخوان

وجه الناشط السياسي وائل غنيم، رسالة لمتابعيه خاصة الشباب تحدث خلالها عن كيفية انضمامه لجماعة الإخوان الارهابية، قائلا: "أنا كنت لسة صغير 17 سنة، وتجربتي في الحياة كانت بسيطة، وهما بيستغلو الموضوع دا".

وأضاف "غنيم"، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"، "فترة المدرسة والجامعة مهما كان فيها مشاكل طول ما أهلك بيصرفو عليك وعندك مصدر دخل مريحك، دا بيبقى عالم مثالي، لكن خبرتك في الحياة بتبقى لسة قليلة فممكن تستقطب من أصحاب الشعارات الكذابة، الي بيستقطبو الناس إلي عندهم أما غضب أو حزن أو تأنيب ضمير عشان يشغله معاهم، فهما استقطبوني على هذا الأساس".

وتابع: "بس أنا مقعدتش كتير لأن مع الوقت بدأت أشوف رغبة شديدية منهم في التحكم في أفعالي وتصرفاتي، فلازم استأذن من المسؤول بتاعي لو سافرت واستأذن لو عايز اتجوز وكلام من دا، وطبعا أنا قلت لا أنا جاي أعيش حياتي بطولها وعرضها وأتعلم من تجربتي أنا مش من تجربة حد غيري".

وجاءت رسالة "غنيم" بعد سؤال أحد متابعيه عن كيفية استقطابه من جماعة الإخوان، قائلا: "واحد بيسألني على تويتر إزاي برغم من دماغي دي الإخوان عرفو يضحكوا عليه ويستقطبوني لجماعتهم وأنا شاب، عشان ميغلطوش غلطة تسليم دماغهم لأي حد مش بس الإخوان بالمناسبة، لعبة الحياة الحياة فيها فردي واللي هيتحاسب في الدنيا هيتحاسب في الآخرة".

ودأب وائل غنيم خلال الفترة الماضية، بتعرية تنظيم الإخوان الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف حقيقة مرتزقته وداعميه سواء كانوا يتدثروا برداء الإعلام أو الدول التي تنفق على مخططات التنظيم الهدامة لضرب استقرار مصر والنيل من الإنجازات التي تتم على أرضها.