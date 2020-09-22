"غنيم" يسخر من المقاول الهارب: بطل مصر وبين السرايات.. "الهجان الجديد"

هاجم وائل غنيم المقاول الهارب محمد علي قائلا: "انت دبلوم صنايع جاهل ومش فاهم أي حاجة وبتفتي في حاجات مش فاهمها وكذاب ومش شبه المصريين ومش فقير زي ما بيقول ده راكب فيراري.. انت تنفع ممثل لدور رئيس فاشل في فيلم".

وأضاف وائل غنيم في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "هو المال اللي كان بيلهط منه مئات الملايين قبل ما الظابط يهزأه.. المال ده مش كان مال عام؟.. بتقول أي كلام في رغيف علشان الناس تصدق".

وتابع وائل غنيم: "محمد علي بيهيج الناس في عزبة السمان وفي مشروعات تطوير كتير في الهرم فخلي الناس هناك تعبر عن نفسها".

وسخر وائل غنيم من المقاول الهارب وقام بإهدائه موسيقى مسلسل رأفت الهجان قائلا: "عاوز أهدي محمد علي هدية.. رأفت الهجان الجديد.. بطل مصر وبين السرايات.. اللي هيحرر مصر من الشاليه في أسبانيا.. اللي باع الفراري وجاب أسكوتر علشان مصر.. مصر الغلابة اللي كنت بتسرق فلوسهم علشان تجيب الفراري.. ودلوقتي شغال مع القطريين علشان تنزل الشعب المصري في الشارع.. خطة في منتهى الذكاء، والإخوان معاك كمان".