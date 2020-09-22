محافظ السويس يستقبل سفيرة كولومبيا بمصر

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم، السيدة "آنا ميلينا مونيوس دي جافيريا" سفيرة دولة كولومبيا بمصر، بحضور اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية العلاقات المصرية الكولومبية، مشيرا إلى أن محافظة السويس على استعداد لاستقبال أي استثمارات من دولة كولومبيا علي أرض المحافظة.

وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ السويس وسفيرة كولومبيا الدروع والهدايا التذكارية.

وعلى هامش الزيارة، قام اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام بمرافقة سفيرة كولومبيا في زيارة تفقدية للمجري الملاحي لقناة السويس ببورتوفيق، ومتحف السويس القومي.

وتابعت السفيرة في جولتها إلى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للوقوف على فرص ومشروعات الاستثمار في المنطقة، واستقبلها اللواء محمد شعبان رئيس المنطقة الجنوبية.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز وتدعيم أواصر الروابط بين مصر وكولومبيا وتنشيط حركة الاستثمار بالمنطقة.