اتحاد العمال: تهديدات كورونا مستمرة وأمامنا تحديات عديدة لمواجهته

دعا جبالي المراغي، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنظمات العمالية في أفريقيا إلى المزيد من التضامن للتصدي لوباء كورونا، والتسارع لتبادل الآراء، ومشاركة الاستنتاجات حول العلاج من أجل انتاج لقاح يحمي البشرية من هذا الفيروس القاتل.

جاء ذلك خلال كلمة "المراغي"، اليوم الثلاثاء، في ندوة عبر وسيلة التواصل الإجتماعي على الإنترنت "زووم"، نظمتها منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، وتحدث فيها خبراء أفارقة، وقيادات من "المنظمة"، ومنهم أرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية، وفرنسيس أتولي رئيس "المنظمة"، وماريا هيلينا اندري، مدير مكتب الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأكد "المراغي"، أهمية الدور الذي تلعبه النقابات العمالية حول العالم لمواجهة مخاطر هذا الوباء خاصة على الطبقة العاملة، موضحاً أن منظمات دولية تتمتع بالثقة مثل منظمة الصحة العالمية كشريك موثوق في بياناته ونصائحه.

وقال :"النضال لم ينته بعد ، ما زال أمامنا العديد من التحديات من أجل حماية العمال واحترام حقوقهم الأساسية ومن أجل إرساء افضل نظام حماية صحية واجتماعية لهم خلال فترة الأزمة وما بعدها".

وحول دور "عمال مصر" في مواجهة "كورونا، قال رئيس اتحاد العمال، إن مصر من الدول التي سارعت باتخاذ إجراءات احترازية مبكرة للحفاظ علي صحة المواطنين والوقاية للحيلولة دون انتقال العدوي وانتشار الفيروس، عن طريق رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، إضافة إلى تقليص العمالة في المنشآت، والعمل بنظام التناوب لحمايتهم من انتشار العدوى.

وأشاد المراغي بالدور العظيم الذي قام به العاملون في القطاع الصحي الذين في الصفوف الأمامية، وهم الأكثر تعرضًا للإصابة، ولكنهم قاموا بواجبهم الإنساني على اكمل وجه، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا ما زال يواصل تهديده للاقتصاد والمجتمع فى كل بلد والاقتصاد العالمى والمجتمع البشري جميعًا، وهو ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع ليس في أزمة كورونا فقط، بل في مواجهة كافة التحديات.