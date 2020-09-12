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محافظ المنوفية يبحث مع رئيس "غزل شبين الكوم" مطالب العمال

كتب:

إبراهيم الديهي
12:20 م | السبت 12 سبتمبر 2020
لقاء محافظ المنوفية برئيس شركة الغزل

لقاء محافظ المنوفية برئيس شركة الغزل

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور أيمن صادق رئيس مجلس إدارة شركة غزل شبين الكوم بمكتبه بالديوان العام.

تناول اللقاء أهم مطالب العمال والوقوف على آخر المستجدات، للتعاون في حل مشاكلهم وتلبية مطالبهم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظ المنوفية بالفئة العمالية وتذليل العقبات أمامهم، لاستمرار دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.

 

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