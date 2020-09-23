حظك اليوم الأربعاء 23-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف صفات الأبراج من شخص لآخر، وذلك وفقًا للاختلاف في أبراجهم الفلكية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولزيادة معلوماتك واكتشاف نفسك من جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيون الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار جرأة في المعاملات المادية ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على زيادة دخلك وتنمية أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بمن تحب.. تتمتع بطاقة عاطفية ويقظة ذهنية ويساعدك ذلك على تحقيق تواصل أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

كن صبورا وحاول أن تسترخي ولا تدع الذكريات السلبية تفسد عليك حياتك ولا تقابل الحب بالجفاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمدك اليوم بالطاقة والإصرار على إنجاز واجباتك.. تنظم جهودك جيدا وتوظفها في اتجاه سليم.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بالتألق وتعرف كيف توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الفلك يدعم خطواتك وتتضح الأمور من حولك وتجد حلا لقضية شائكة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في منزل الحب مما يجعلك اليوم لبقا خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس واليوم عليك أن تعطي وقتا كافيا لكل مشكلة أو خلاف.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وينصحك بالابتعاد عن التشنج واعتماد الليونة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تبرز مواهبك وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يجعلانك تتألق اليوم جاذبيةً وسحرا وتعتني جيدا بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتأنى في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك بأن تدرس جيدا كل كلمة قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك ويجعلك ذلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب أو لإصلاح علاقة وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تعمل في صمت ولا تعلن خططك وابتعد عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة وقد تحتاج اليوم لوقت تقضيه مع نفسك لتجد سلامك الداخلي وعليك أن تسترخي وتهتم بصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

من السهل اليوم أن تحصل على مساندة زملاء أو رؤساء في العمل وقد تساعدك الأفلاك أن تكتشف حقيقة البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. وجود القمر في يساعدك اليوم على توطيد علاقتك بالأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك أن تنتبه لحماية حقوقك ومصالحك ومن المهم أن تقتصد في كلامك لتأمن اليوم شر الجدال.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.