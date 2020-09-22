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حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

كن صبورا وعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء لديه حماس كبير يجعله قادرا على إنجاز جميع المهام المسندة إليه، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شئونك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

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