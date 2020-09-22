حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لا يحب أن يكون مأمورا من أحد، ولكنه دائما ما يسعى إلى أن يكون في موضع القيادة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك تستمتع بما تقوم به من واجبات ونشاطات أو أعمال خيرية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذى، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.