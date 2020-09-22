سكاي نيوز: انفجار جنوب لبنان وقع في مستودع أسلحة لـ"حزب الله"

قال مصدر أمني لقناة "سكاي نيوز"، إنّ انفجار جنوب لبنان وقع في مستودع أسلحة لحزب الله بسبب خطأ فني.

وذكرت قناة سكاي نيوز أنّ عناصر من حزب الله يطوقون مكان الانفجار في عين قانا في الجنوب اللبناني والذي وقع قبل قليل، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وأضافت مصادر لبنانية أنّه سمع دوي انفجار في منطقة عين قانا قضاء صور جنوبي لبنان اليوم.

وارتفعت سحبا دخانية كثيفة. وقال السكان إنّ سحبا دخانية ارتفعت من مكان وقوع الحادث الذي لا تزال أسبابه غير معروفة حتى الساعة.

وأفاد سكان المناطق المجاورة بسماع دوي الانفجار بشكل قوي، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أنّ سبب الانفجار قد يكون حريقا في محطة للمحروقات.

وفي 4 أغسطس الماضي قطع الهدوء الذي كان يشهده العالم للحظات، انفجار مفاجئ مدوٍ في قلب بيروت، هز مختلف البلدات، ليطيح من شدة قوته بآلاف المصابين ويخلف العديد من القتلى ويسقط أعدادا ضخمة من المباني والمنازل، التي ما زالت تُبذل فيها جهودا ضخمة لإصلاحها، بينما بادرت عدة دول للمساعدة في إعادة إعمار بيروت.

وبلغ عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت أكثر من 200 فردا وتجاوز الجرحى 6500 بينما لا يزال 3 في عداد المفقودين، وأدى إلى تشريد 300 ألف شخص وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار، وأنّ 50 ألف منزل و9 مستشفيات رئيسية و178 مدرسة تضررت.

منذ شهر كامل، قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، إنّ لبنان ليس لديه قدرة مالية لمواجهة تداعيات الانفجار، ويطالب بمساعدة دولية، حيث خلّف الانفجار خسائر بمليارات الدولارات، لذلك سارعت عدة دول وجهات عالمية بتقديم يد العون لإعادة إعمار بيروت.