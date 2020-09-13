زكي فطين عبدالوهاب متذكرا صرامة والده: صاحبوا ولادكم قبل فوات الأوان

تذكر زكي فطين عبدالوهاب صرامة والده وشدته في المعاملة معه وطلب من الجمهور أن يصاحبوا أولادهم.

وكتب فطين عبر حسابه على فيسبوك "أصدقائى.. أنا ساعات كتير بفكر وأفتكر أبويا .. أنا فقدت أبويا وأنا في تانية ثانوي.. كان عندى 17 سنة.. مات فجأة فى بيروت وهو بيحضر لفيلم .. البلد اللى كان بيعشقها .. وتحول بعدها بالنسبة لي إلى أسطورة".

وأضاف: "أبويا كان الحاضر الغائب.. كان دايما مشغول ومابعرفش أشوفه.. طول الوقت يا إما بيحضر لفيلم جديد.. يا تصوير.. يا سهر وصياعة برة البيت.. أمي هي اللي كانت موجودة معايا أنا وأخويا طول الوقت.. لأنها كانت اعتزلت الفن".

وواصل حديثه "أبويا كان ظابط جيش خريج الكلية الحربية.. شخصية قوية وصارمة فى البيت.. وكنت بترعب منه.. والمفارقة إنه كان أشطر وأنجح مخرج أفلام كوميدى فى مصر.. بعد ما مات حزنت كتير على وفاته.. لأنى كان نفسى أنا وهو نبقى أصحاب.. نتصاحب.. من غير خوف".

واختتم قائلا "درس فى الحياة.. صاحبوا ولادكم قبل فوات الأوان".