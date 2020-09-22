وداعا سمير بهزان.. 84 عملا فنيا أبرزها مع الزعيم وملك الترسو

نعى عدد كبير من نجوم الفن، المصور السينمائي سمير بهزان، الذي غيّبه الموت قبل قليل، والذي شارك في نحو 84 عملا فنيا.

السيناريست عبدالرحيم كمال، دوّن عبر حسابه على فيس بوك: "لسه مكلمني امبارح يعتذر إنه مردش على رسالة بعتهاله من يومين لأنه كان تعبان شوية، وإنه بقى زي الفل، الفنان الراقي الأستاذ سمير بهزان اللي اشتغلنا معاه في مسلسلي دهشة وونوس".

وأضاف: "كان نموذجا راقيا مكتملا، جمع بين الفن والخلق الكريم، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير الأستاذ سمير بهزان"، متابعا: "صاحب التاريخ السينمائي الكبير والصورة المختلفة المعبرة التي تجمع بين الجمال والقصد الدرامي، رحمك الله رحمة واسعة يا صديقي العزيز".

وعمل سمير بهزان مدير تصوير لعدد من الأعمال الفنية المهمة، آخرها مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقي، ودارت أحداث المسلسل بعدما قررت "عليا" الشخصية التي قدمتها أمينة خليل الفرار من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا أخر وهو أن تستقل بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، لتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.

كان المسلسل يحمل اسم "اتجاه عكسي"، وجرى تغيير الاسم ليصبح "ليه لأ"، ويعد هذا العمل عودة لمريم أبو عوف للإخراج بعد غياب 3 أعوام، بعد آخر عمل لها "واحة الغروب" في عام 2017.

ومع الفنان الكبير يحيى الفخراني، قدّم مدير التصوير سمير بهزان، عددا من الأعمال بينها "ونوس" عام 2016، و"دهشة" عام 2014

ومع الفنان محمود عبدالعزيز، قدّم مدير التصوير سمير بهزان، أفلام عدة، بينها "البحر بيضحك ليه، هارمونيكا، والقبطان".

ومع المخرج داود عبدالسيد، شارك مدير التصوير سمير بهزان، في أفلام "أرض الخوف" للنفنان أحمد زكي، و"مواطن ومخبر وحرامي"، للفنانة هند صبري، وصلاح عبدالله، وشعبان عبدالرحيم.

ومع المخرج يسري نصر الله، شارك مدير التصوير سمير بهزان، في أفلام "باب الشمس، مرسيدس، المدينة، وبعد الموقعة"، وفاز عن الفيلم الأخير بجائزة التصوير في المهرجان القومي للسينما في دورته الـ18 في العام 2014.

ومع عادل إمام، قدّم سمير بهزان في ثمانينات القرن الماضي، باعتباره مساعد مدير تصوير أفلام "الأفوكاتو، أذكياء لكن أغبياء، خمسة باب، وأنا اللي قتلت الحنش".

ومن بين الأعمال التي شارك فيها مدير التصوير سمير بهزان "السفاح، خيانة مشروعة، أسرار البنات، رجل له ماضي، ميت فل، توت توت، ليه يابنفسج، وأرض الأحلام"، بخلاف أفلامه مع الفنان فريد شوقي "شاويش نص الليل، فتوة الناس الغلابة، الخرتيت، والدباح".