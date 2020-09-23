مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن"، استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 23 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:17
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 03:14
أذان المغرب 05:50
أذان العشاء 07:07
مواقيت الصلاة في الدقهلية
أذان الفجر 04:15
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 03:13
أذان المغرب 05:49
أذان العشاء 07:07
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 04:17
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 03:15
أذان المغرب 05:51
أذان العشاء 07:09
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:21
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:19
أذان المغرب 05:55
أذان العشاء 07:14
مواقيت الصلاة في المنوفية
أذان الفجر 04:18
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 03:15
أذان المغرب 05:51
أذان العشاء 07:09