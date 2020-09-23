مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 23 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:17

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:14

أذان المغرب 05:50

أذان العشاء 07:07

مواقيت الصلاة في الدقهلية

أذان الفجر 04:15

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 03:13

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء 07:07

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 04:17

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:15

أذان المغرب 05:51

أذان العشاء 07:09

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:21

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:19

أذان المغرب 05:55

أذان العشاء 07:14

مواقيت الصلاة في المنوفية

أذان الفجر 04:18

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:15

أذان المغرب 05:51

أذان العشاء 07:09