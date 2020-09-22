تشييع جنازة المصور السينمائي سمير بهزان من مستشفى بالزمالك

تُشيع جنازة مدير التصوير سمير بهزان، اليوم الثلاثاء، من أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الزمالك، على أن يواري جثمانه الثرى داخل مقابر الأسرة بطريق الواحات.

وأعلنت نقابة المهن السينمائية نبأ الوفاة في بيان رسمي، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وعمل سمير بهزان مدير تصوير لعدد من الأعمال الفنية المهمة، آخرها مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل، وشيرين رضا، وهالة صدقي.

ونعى عدد كبير من نجوم الفن، المصور السينمائي سمير بهزان، الذي غيّبه الموت اليوم، فدوّن السيناريست عبدالرحيم كمال، عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلًا: "لسه مكلمني امبارح يعتذر إنه مردش على رسالة بعتها له من يومين لأنه كان تعبان شوية، وإنه بقى زي الفل، الفنان الراقي الأستاذ سمير بهزان اللي اشتغلنا معاه في مسلسلي دهشة وونوس".

وأضاف: "كان نموذجًا راقيًا مكتملًا، جمع بين الفن والخلق الكريم، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير الأستاذ سمير بهزان"، متابعًا: "صاحب التاريخ السينمائي الكبير، والصورة المختلفة المعبرة التي تجمع بين الجمال والقصد الدرامي، رحمك الله رحمة واسعة يا صديقي العزيز".

وشارك "بهزان" في نحو 84 عملًا فنيًا، منها مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، في مسلسل "ونوس" عام 2016، و"دهشة" عام 2014، ومع الفنان محمود عبدالعزيز، قدّم أفلامًا عدة، بينها "البحر بيضحك ليه، و"هارمونيكا"، و"القبطان".

ومع المخرج داود عبدالسيد، شارك مدير التصوير سمير بهزان، في أفلام "أرض الخوف" للفنان أحمد زكي، و"مواطن ومخبر وحرامي" للفنانة هند صبري، وصلاح عبدالله، وشعبان عبدالرحيم.

ومع المخرج يسري نصر الله، شارك مدير التصوير سمير بهزان، في أفلام "باب الشمس"، و"مرسيدس"، و"المدينة"، و"بعد الموقعة"، وفاز عن الفيلم الأخير بجائزة التصوير في المهرجان القومي للسينما في دورته الـ18 في العام 2014.