منها "بيجو 301".. 4 شركات مدت فترات الضمان لسياراتها

تتنافس جيمع شركات السيارات في مصر على جذب العملاء من خلال تقديم أفضل العروض، عن طريق خفض الأسعار، أو مد فترات الضمان، أو تقديم عروض صيانة مجانية على السيارات لفترات إضافية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية السيارات الأكثر ضمانًا في السوق المصري، والتي رفعت الشركات الخاصة بها فترة الضمان لزياة مبيعاتها.

أعلن الوكيل الرسمي لطراز "بيجو 301"، مد الضمان لمدة 5 سنوات، أو 150.000 كيلو متر، أيهما أقرب، بداية من موديل 2021 .

كما أعلن أيضاً وكيل بيجو في مصر عن عن مد ضمان بيجو 3008 SUV طراز، وبيجو 3008 طراز 2021، 5 سنوات، أو 150.000 كم، أيهما أقرب.

وأعلن وكيل "اوبل" في مصر أيضاً عن مد ضمان جميع طرازات "اوبل" في السوق المصري لخمس سنوات، أو 150.000 كم، أيهما أقرب.

وفي السياق ذاته أعلن وكيل "تويوتا" في مصر مد الضمان على جميع طرازات تويوتا لخمس سنوات، أو 150.000 كيلو متر، أيهما أقرب.

كما رفعت شركة "MG" الصينية الضمان على جميع طرازتها لمدة 6 سنوات، أو 150.000 كيلو متر، أيهما أقرب.