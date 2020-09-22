بثينة وابنتها تتقدمان للترشح على نظام القائمة: نخدم صالح المواطن

تقدمت الدكتورة بثينة موسى مرشحة قائمة عن حزب حقوق الانسان والمواطنة ومعها ابنتها سماح حسن محامية احتياطي مرشح، بأوراق ترشحهما لمجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة في زينهم ضمن المتقدمين لنظام القوائم الانتخابية لقائمة الدلتا وشمالها.

وتقول بثينة موسى إنها تقدمت بأوراقها بناء على ترشيح الحزب وبدعم من أبناء دائرتها في حلوان لإيمانها بضرورة الصوت والصوت الآخر في البرلمان وأن تضم القبة معارضة معتدلة تهدف للصالح العام وخصوصا في قضايا المرأة.

وتوضح المتقدمة للترشح بالبرلمان أنها تعمل في المجال السياسي منذ عقود حيث كانت عضوا في الحزب الوطني المنحل من 1983 وحتى 2010 كما أنها نشطت في مجال العمل العمل الأهلى والمجتمع المدني، موضحة أن التشريع الأهم لفترة البرلمان المقبلة هو قانون المحليات للقضاء على الفساد.

وتدعمها ابنتها سماح حسن في برنامجها حيث ترى بحكم عملها كمحامية قريبة من العمل السياسي أن الهدف خدمة المواطن وبالتالي لم تتردد في التقدم بأوراقها كمرشح احتياطي لوالدتها لإيمانهم بنفس المبادئ والتي هدفها خدمة الوطن.