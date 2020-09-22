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الشيف غالية تُرقي منال سلامة على الهواء: "حدرجا بدرجا من كل عين باردة"

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محمود البدوي
06:26 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الفنانة منال سلامة

الفنانة منال سلامة

في موقف غريب من نوعه، رقت الشيف غالية، الفنانة منال سلامة، مقدمة برنامج "حلو الكلام" على شاشة "صدى البلد"، على الهواء، بعد أن قالت سلامة، "الناس بتشهق في وشي وتقولي هو إنتي مبتكبريش".

وقامت "غالية" برقيتها على الهواء، قائلة: "حدرجا بدرجا من كل عين باردة، رقيتك رقوتين رقية الحسن والحسين، تكوني عافية ويحبوكي قوية، الله اكبر الله اكبر عليكي".

وردت مقدمة البرنامج، أنها كانت في حاجة ماسة لهذه الرقية، كونها كثيرا تتعرض للحسد بسبب احتفاظها بقوامها ورشاقتها وجمالها وان هذا ليس إثر أي عمليات أو ما شبه ذلك وإنما هو صفاء القلب والنفس وهذا ينعكس على الروح والوجه لأي إنسان.

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