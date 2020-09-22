جامعة طنطا تربط المخازن والورش إلكترونيا لدعم منظومة التحول الرقمي

وجه الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، بضرورة توفير أجهزة كمبيوتر داخل كل مخزن وربطها بإدارة المخازن بالجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي، ما يسهل الإجراءات المخزنية وعملية الحفظ والاستخراج للبيانات، وحصر الرصيد الفعلي لمحتويات المخازن، كما وجه بضرورة تزويد المخازن بأرفف مزدوجة لاستيعاب كمية أكبر من المحتويات، مثمنا الجهود المبذولة لعملية التنظيم داخل المخازن.

جاء ذلك خلال جولة "عتمان"، التفقدية التى قام بها اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل بالورش والمخازن الرئيسية للجامعة بمجمع الكليات سبرباي، والتي رافقه خلالها أحمد رشاد أمين عام الجامعة، والمهندس عبدالحي حمودة، مدير عام الشئون الإدارية بالجامعة.

كما تفقد "عتمان"، خلال الجولة جميع المخازن، وعملية التنظيم لأدوات الكهرباء والسباكة والمعدات والورق والحديد، وترتيب الملفات وغيرها من المستهلكات الموجودة بالمخازن، كما تفقد سطح مبني المخازن وأمر بعمل الصيانة الدورية استعدادا لفصل الشتاء.