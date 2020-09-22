بوتين: ميثاق الأمم المتحدة سيبقى مرجعا للقانون الدولي

قال فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، إن الروح التي تتمتع بها الأمم المتحدة والانتصار المشترك الذي تمكنا من خلاله خلق نظاما عالميا جديدا لما بعد الحرب العالمية الثانية بإرساء ميثاق الأمم المتحدة التي تكون مرجعا للقانون الدولي.

واضاف "بوتين" خلال كلمته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يجب على الجميع التفكير بما ينصه الميثاق الدولي خاصة بما يتعلق بالعلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون البلاد وحق الشعوب في تقرير مصيرها والمعادلة والمساواة وعدم اللجوء للعنف في حل النزاعات.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات.