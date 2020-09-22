ياسمين فهمي وليلى عز العرب تشاركان في تحدي صور الطفولة على الهواء

شاركت الإعلامية ياسمين فهمي، والفنانة ليلى عز العرب، في تحدي صور الطفولة على الهواء ببرنامج "إحنا ستات" المذاع على فضائية "TeN"، حيث عرضت كل منهما صورًا لها أيام الطفولة.

وقالت الفنانة ليلى عز العرب، إن البعض يأخذ انطباعًا سيئًا عنها في البداية، "بيبقى ضدي تمامًا، بس اللي بيستنى ويصبر لما يعرفني كويس بيلاقي أن أنا حاجة تانية خالص، أنا أغلب الوقت بحب اللي قدامي يتكلم أكتر ما أنا أتكلم، بمعنى تكلم حتى أعرف من أنت".

فيما قالت ياسمين فهمي: "أنا زيك، بحب الرغي ومتكلمة وعشرية، بس مش بأعرف ادخل على ناس من أول مرة أرغي معاهم، يعني غصب عني مش بأعرف أتعامل غير لما افهم الليلة".