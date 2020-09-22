وزير البترول الأسبق: مصر أحرزت هدفا عالميا على طريقة صلاح في الطاقة

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر أحرزت هدفا عالميا على طريقة ميسي ومحمد صلاح في مجال البترول والطاقة، لافتا إلى أن مصر أنشأت آبارا في المياه الاقتصادية على مناطق التماس بين مصر وجيرانها، وهو ما جعل مصر تقطع مشوارا كبيرا.

وأضاف "كمال"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تحول منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة حكومية دولية، هدف عالمي لمصر في مجال الطاقة، حيث يساعد مصر بشكل قوي في التنسيق بين الدول المختلفة في مجال الطاقة والبترول.

وتابع أن تحول المنتدى إلى منظمة حكومية، يساعد في تحديد السياسات الخاصة بكل دولة، فيما يخص البترول والطاقة، فلا يوجد تعد أو تجاوز من أي دولة، لأن الدول المشاركة كلها ستكون ملزمة بالسياسات الخاصة بالمنظمة الحكومية.

وشدد على أن مصر ليست دولة عدوان، هي دولة سلام، ولديها من القوة ما يجعلها تعيش في سلام بدون أي أزمات أو مشاكل من دول مجاورة في الفترة المقبلة.

وشهدت القاهرة، اليوم الثلاثاء، توقيع الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط على الميثاق الخاص بالمنتدى والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط تسهم فى تطوير التعاون فى مجال الغاز الطبيعى وتحقق استغلالاً امثل لموارده، حيث شارك فى مراسم التوقيع التى تمت من خلال لقاء افتراضى عبر تقنية الفيديوكونفرانس وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء وهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وناتاشا باليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية وكوستيس هاتدزاكيس وزير البيئة والطاقة اليونانى ويوفال شتاينتيز وزير الطاقة الإسرائيلى واليساندرا تودي وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية وهالة الزواتى وزيرة الطاقة الأردنية، وكل من فيكتوريا كوتس مستشار أول وزير الطاقة الأمريكى وكريستينا لوبيلو مدير إدارة الطاقة نيابة عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبى وذلك بصفة مراقب، إضافة إلى حضور سفراء دول قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن الولايات المتحدة وفرنسا لدى القاهرة ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والسفير عمر أبوعيش مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية الدولية والمستشارة شيرين الشهاوى مدير وحدة الطاقة بالخارجية.