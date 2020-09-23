محمد شردي للإخوان: ثورتكم هلامية.. ولو محمد علي "دكر" ينزل مصر

وجه الإعلامي محمد مصطفى شردي، رسالة لجماعة الإخوان، رسالة هامة، قائلا إن ثورتهم هلامية وليس لها أساس، والشعب المصري يعلم حقيقتهم، ويعلم من أنتم.

وأضاف "شردي"، من خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الشعب المصري لديه وعي كبير، ويعلم جيدا مخططات الإخوان المسلمين، ولن ينزل للشوارع ضد الدولة، لأنه يعلم مخططات الإخوان، وما يريدونه من نزول الشعب المصري.

وتابع أن الشعب المصري هو من أخرج الإخوان من الحكم، فلا تنتظر أن يدعمك الشعب من جديد بعدما كُشفت على حقيقتك في السنوات الماضية، "كل مخططاتك اتكشفت خلاص، محدش هينزل وراكم تاني".

وشن "شردي"، هجوما حادا على المقاول الهارب محمد علي، بسبب مقطع الفيديو الأخير، الذي ظهر فيه يسب الشعب المصري ويطالبه بالنزول للثورة على مصر، قائلا: "ده إنسان وضيع، وحقير، لما تتكلم على الشعب المصري يا ولد تتكلم بأدب، الناس بتوع الإخوان اتجننوا من الشعب المصري".

وتابع: "لو محمد علي دكر أو قيادات الإخوان رجالة أنزلوا مصر، مش انتوا عاملين ثورة، تعالوا مصر، ونشوف بدل ما انتوا مستخبيين برا، وعاوزين الناس تنزل".