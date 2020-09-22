حجازي عن دعوات الإخوان التحريضية: تويتر تجرم الهاشتاجات المحرضة للعنف

قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكارات والملكية الفكرية والرئيس الأسبق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن الهاشتاجات تعتبر إحدى أدوات وآليات تصنيف وترتيبات المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف "حجازي"، خلال تعليقه على هاشتاج أطلقته الجماعة الإرهابية للتحريض على اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، في مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن أي هاشتاج غير قانوني مثل التحريض على العنف أو ارتكاب جريمة أو الترويج لبعض الأمور المعاقب عليها في القانون، يجرم الشخص المدشن للهاشتاج أو الذي يستخدمه.

وتابع: "إدارة تويتر وكل قوانين العالم تجرم الهاشتاجات التي تروج للعنف، وشروط مواقع التواصل الاجتماعي تجرم بعض الأفعال غير القانونية أو المنصوص عليها في قوانين معينة بأنها تعد مجرمة بموجب القانون".

ولفت، إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات هو المعني بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث إن هناك مادة في القانون تتحدث عن التعاون الدولي.