مصدر أمني يكذب قنوات الإخوان بشأن اشتباكات الشرطة مع أهالي منفلوط: تروّج الشائعات

نفى مصدر أمني، ما تمّ إذاعته بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي زعمت خلاله حدوث اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المواطنين بمدينة منفلوط في أسيوط.

وأكّد المصدر الأمني، في بيان صادر اليوم، أنَّ ما تمّ ترديده من مزاعم في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتي في إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لتروّيج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام.