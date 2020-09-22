رئيس التحرير

محمود مسلم

مصدر أمني يكذب قنوات الإخوان بشأن اشتباكات الشرطة مع أهالي منفلوط: تروّج الشائعات

كتب:

الوطن
03:40 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني، ما تمّ إذاعته بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي زعمت خلاله حدوث اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المواطنين بمدينة منفلوط في أسيوط.

وأكّد المصدر الأمني، في بيان صادر اليوم، أنَّ ما تمّ ترديده من مزاعم في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتي في إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لتروّيج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام.

اقرأ المزيد:

آخرها تطبيق وزارة الداخلية.. 6 تطبيقات حكومية يجب أن تكون على هاتفك

خطوات التسجيل في تطبيق وزارة الداخلية للاستفادة من خدماته.. منها نشرة المرور

إستعدادات أمنية مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية لتأمين جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020

4 معايير منعت تسجيل مبنى وزارة الداخلية كتراث

الصندوق السيادي يحدد مصير مبنى وزارة الداخلية الأثري.. عمره 163 عاما

وزارة الداخلية السودانية: 88 وفاة و 44 مصابا جراء السيول