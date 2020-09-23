وللفيضان فوائد أخرى: النيل يجدد شبابه ويعمق مجراه من جديد

منذ قديم الأزل اعتبر المصريون فيضان نهر النيل مؤشرا للتنمية والرخاء، وكانت مصر الفرعونية تقدر النمو الاقتصادي للعام عن بحساب مقياس نهر النيل وقت الفيضان، وفي العصور الوسطى في الدولة الإسلامية كانت الضرائب تقدر وفق مقياس فيضان النيل خلال أشهر اغسطس وسبتمبر واكتوبر، واستغل الوالي محمد على واحفاده من حكام الأسرة العلوية الفيضان افضل استغلال وابتكر مهندسو الري المصريين والاجانب فكرة ري الحياض لشحن الآبار الجوفية وإيصال طمي النيل لأراضي وادي النيل الشاسعة لرفع خصوبة التربة.

حديثا وبعد بناء السد العالي، استغلت الدولة المصرية فيضان النيل بتخزينه في بحيرة ناصر للاستفادة منه في أوقات الجفاف طوال العام، وتوليد الكهرباء وتلاشت ظاهرة فيضان النيل من ذاكرة المصرين بعد حجزه خلف السد العالي، حتى جاء فيضان العام الجاري المرتفع والذي رفع منسوب المياه في مجرى النيل بتصريف مياه زائدة في مجرى النيل ليهدد من اعتدى على مجراه بالردم أو البناء بالغرق، الا أنه وبالرغم من ذلك فالفيضان له فوائد عديده أيضا.

يقول المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الدولة تستفيد من الفيضان المتوقع بشكل كامل، من خلال تخزين المياه امام السد العالي، مؤكدا أن الوزارة قادرة على إدارة المنظومة المائية بالشكل الأمثل، لتحقيق أكبر إفادة في ظل الفقر المائي الذي تمر به مصر.

وأضاف أن إطلاق كميات كبيرة من المياه في مجرى النهر يساعد على خفض التلوث وخاصة الأمونيا في فرع رشيد والذي ضاق مجراه كثيرا في السنوات الاخيرة بسبب التعدي عليه من قبل البعض، مؤكدا أن المياه خير وتساعد في خطط التنمية الزراعية.

من جانبه، يقول الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق إن الفيضان له عدة فوائد أهمها تجديد شباب مجرى نهر النيل وخفض التلوث وتعميق المجرى من المواد الرسوبية في القاع، كذلك سيتم الاستفادة من المياه المنصرفة في النيل لشحن الخزان الجوفي في وادي النيل ودلتاه.

وأكد أنه يجب زيادة مساحة الأرز العام المقبل لوجود مياه فائضة تم اختزانها فى بحيرة ناصر على مدى العامين المائيين الفائت والحالى، والتى يتم صرفها فى نهر النيل وشبكات الترع والمصارف الممتدة من شمال أسوان وحتى البحر المتوسط منذ منتصف شهر مارس الماضي وحتى الآن وإلى ما بعد ذلك.

وأكد أنه من المفترض أن تفرح مصر والمصريون لوجود فيضانات أعلى من المتوسط وأن يتم استغلال كل نقطة مياه زائدة عن حصة مصر من مياه النيل لتحقيق أقصى استفادة مائية ومالية، لذا يجب التوسع في زراعة الأرز العام القادم.