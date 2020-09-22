العسال: متلازمة "ما بعد كورونا" غير طبيعية.. ونجري أبحاثا عنها منذ شهر

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الجميع ينتظر ظهور لقاح أو دواء لفيروس كورونا، وهناك سباق من دول العالم بلا استثناء لمحاولة إنتاج اللقاح بما فيها مصر، متوقعة الوصول للقاح إما بنهاية عام 2020 أو أوائل 2021.

وأضافت "العسال" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن تجارب اللقاح من أصعب التجارب، مقارنة بتجارب الأدوية، حيث تستغرق فترات طويلة، "الناس لسة بادئة ومكملوش سنة من بداية التجربة".

وأشارت إلى أنهم بدأوا في ملاحظة ما يسمى بـ"متلازمة ما بعد كورونا"، حيث تظهر أعراض على المتعافين من الفيروس مرة أخرى وبشكل مختلف من شخص للآخر من حيث مدتها وشدتها، والعلاج على حسب الأعراض، والتي تتمثل في آلام في الظهر ونوبات من الإسهال والصداع واضطرابات مزاجية ونفسية، مثل التوتر والقلق، مؤكدة أنه شيء غير طبيعي.

وأكدت أن تلك المتلازمة ظهرت في العالم وليس في مصر فقط، لافتة إلى أن اللجنة العلمية بدأت في إجراء أبحاث لدراسة هذه الظاهرة منذ أكثر من شهر.