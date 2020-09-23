وزير الاتصالات: 600 مليون جنيه تكلفة "مستقبلنا رقمي".. 5100 طالب تخرج

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة مستقبلنا رقمي، مبادرة مجانية تقدمها وزارة الاتصالات للشباب، من أجل تطوير أنفسهم بشكل كبير في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المبادرة كلفت الدولة 600 مليون جنيه، من أجل العمل على تطوير الشباب من الناحية الرقمية.

وأضاف "طلعت"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المبادرة تخرج منها 5100 شاب حتى الآن، ويوجد 34 ألف شاب يشارك في المبادرة في الوقت الحالي.

وتابع وزير الاتصالات، أن كل الدورات التدريبية التي تقدمها المبادرة مجانا، يتم تقديمها بمبالغ مالية كبيرة خارج المبادرة، ويمكن للشباب البحث واكتشاف ذلك.

وأردف أن المبادرة توفر للشباب ثلاث امتيازات، وهي شهادة من شركة عالمية بأنه أتم تلك الدورة، والامتياز الثاني هو أن الشاب يتدرب على مهارات العمل الحر، كيفية كتابة السيرة الذاتية وطريقة كتابة التعليقات لجذب العملاء وغيرها، والامتياز الثالث أن الشركة العالمية المتعاقد معها، لها علاقات قوية مع مواقع فري لانسر عالمية، فتعطي للشباب شارة خاصة على تلك المواقع للحصول على فرص عمل من خلالها.