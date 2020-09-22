عاجل: غلق وتشميع 6 ملاهي بمرسى مطروح بعد حادث الصاروخ (صور)

أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن شن حملة مكبرة من مجلس المدينة على الملاهى والألعاب الترفيهية، أسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز ترفيهية "ملاهى" بمناطق باب البحر وكورنيش المدينة لعدم وجود تراخيص.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدفع بحملات مكبرة لمراجعة تراخيص الملاهى بنطاق كورنيش مدينة مرسى مطروح، بعد وقوع حادث لعبة الصاروخ بمنطقة البوسيت، وإصابة 10 مواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال "عبدالرازق"،" دفعنا بحملة مكبرة من مجلس المدينة طبقا لتعليمات المحافظ بمراجعة تراخيص الملاهى بكورنيش المدينة وفحص التراخيص، وتبين عدم وجود مستندات لعدد من الملاهى وبناء عليه تم غلق وتشميع 6 ملاهى غير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضاف "عبدالرازق" أن المحافظ قرر إغلاق ملاهى البوسيت بعد واقعة الإهمال للحفاظ على أرواح المواطنين، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة، كما زار المحافظ، المصابين فى حادث سقوط لعبة الصاروخ فى الملاهى، وقدم لهم مبالغ مالية للمساعدة فى ظل الظروف التى تعرضوا لها.

وأشار "عبدالرازق"، إلى أن الحملة المكبرة أجرت عمليات فحص لجميع الأوراق الخاصة بتراخيص الملاهى وتبين وجود انتهاء لبعض الرخص وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالغلق والتشميع لعدد 6 مراكز ترفيهية " ملاهى " بنطاق كورنيش مدينة مرسى مطروح.

كانت إحدى الألعاب قد سقطت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خلال ركوب المواطنين فى ملاهى مدينة مرسى مطروح بمنطقة البوسيت بالكورنيش تسمى لعبة الصاروخ مما أدى إلى إصابة 10 أفراد بإصابات متفرقة فى الجسم، ونقلت سيارات الإسعاف على الفور المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وأجريت لهم جميع الفحوصات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، ووضعهم تحت الرعاية الطبية.