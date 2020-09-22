محافظ مطروح: إحالة متهمين بحادث الملاهي للنيابة وشفاء 8 مصابين

أكد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، إحالة اثنين من المتهمين في واقعة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي "البوسيت" بمدينة مرسى مطروح، إلى النيابة العامة، مشيراً إلى شفاء 8 من بين 10 مصابين نتيجة الحادث.

واطمأن محافظ مطروح، قبل قليل، على حالة المصابين، الذين يخضعون للعلاج في مستشفى مطروح العام، وقرر المحافظ تقديم إعانات مالية عاجلة إلى أسر المصابين، خاصةً وأنهم من خارج محافظة مطروح.

وقال "شعيب"، خلال زيارته للمستشفى، إن هناك 8 حالات تماثلت للشفاء بعد إصابتهم بكدمات خفيفة، وخرجوا من المستشفى، بعد خضوعهم للرعاية الطبية الشاملة بقسم الإستقبال والطوارىء، بينما مازال اثنان من المصابين قيد العلاج، تم تحويل أحدهما إلى مستشفى العلمين، والآخر إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية، لإجراء العمليات الجراحية اللازمة، لافتاً إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات بسيارات مرفق الإسعاف، دون تحميلهم أي مصاريف.

وقرر محافظ مطروح إغلاق مناطق الألعاب الترفيهية في المحافظة بشكل كامل، لحين مراجعة إجراءات السلامة الفنية واشتراطات الأمان لجميع المعدات والأجهزة، كما أمر بإحالة اثنين من المسئولين عن تشغيل ملاهي "البوسيت" للنيابة العامة، التي بدأت التحقيق في الحادث، ووجه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وانتهت الأجهزة الأمنية من معاينة الملاهي ولعبة "الصاروخ"، التي تسبب في وقوع الحادث، وتبين من الحادث نتج عن انقطاع "واير" حديد، ضمن أدوات تشغيل اللعبة، مما أدى إلى سقوط "الصاروخ" بشكل مفاجئ.