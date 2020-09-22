ماكرون: لن نقبل بانتهاكات إيران.. والضغوطات الأمريكية فشلت

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الضغوطات الأمريكية فشلت في منع أنشطة إيران المزعزمة للاستقرار، مشددًا على أن الولايات المتحدة لا يمكنها تطبيق آلية معاودة فرض العقوبات على إيران لأنها انسحبت من الاتفاق النووي.

وأضاف "ماكرون"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ75، أن المانيا وبريطانيا وفرنسا لن يقبلوا بانتهاكات لاتفاق إيران النووي في 2015.

وأوضح أن أمريكا تفرض ضغوط حتى الآن في منع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وضمان عدم قدرتها على حيازة أسلحة نووية.

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم.