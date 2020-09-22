السيسي: فيروس كورونا خلّف خسائر بشرة مؤلمة وآثار اقتصادية عميقة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عقد شق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، يكتسب أهمية خاصة، حيث يتواكب مع الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ذلك يتزامن مع ما يتعرض له العالم أجمع لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" التي خلفت حتى الآن خسائر بشرية مؤلمة وآثار اقتصادية واجتماعية عميقة.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات المعتادة لزعماء الدول.