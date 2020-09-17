خبير تربوي: الرئيس السيسي رصد أكبر مبلغ لتطوير التعليم في تاريخ مصر

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أن هناك اهتمام من قبل القيادة السياسية لوضع التعليم المصري في إطار المنافسة العالمية والسعي لبناء إنسان جديد يفكر ويبدئ رأيه ويستطيع أن يتفاعل مع الحياة الجديدة.

وقال شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رصد 2 مليار و216 مليون دولار لتطوير التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، مشددًا أنه لو أول مرة يرصد مثل هذا الرقم لتطوير التعليم من قبل رئيس جمهورية على مر التاريخ.

وأضاف "شحاتة"، أن وضع التعليم الجامعي في إطار المنافسة العالمية يعني تطوير كبير للجامعات لتصبح قادرة على تخريج طالب متكامل قادر على ان يكون في مستوى خريج الجامعات العالمية المرموقة.

واعتبر "شحاتة" أن الدكتور طارق شوقي نقل خبراته للتعليم المصري، بعد عمله بالمؤسسات الدولية وانهى عصر التعليم القديم التقليدي لبداية عصر من التعليم الجديد القائم على التكنولوجيا.

وأوضح أن هناك 27 جامعة تم تطويرهم بوضع برامج تعليمية جديدة ومنصات رقمية حديثه، بالإضافة إلى 3 جامعات تكنولوجية في قويسنا والقاهرة الجديدة وبني سويف، و4 جامعات أهلية تم صدور القرار لإنشائهم، بدء العمل في 3 جامعات بداية من العام الدراسي الحالي، و10 جامعات أخرى أصدر الرئيس قرار بإنشائها لتقدم برامج تعليمية جديدة.

وتابع: "بعد التطوير ده أبني أكنه بتعلم في إنجلترا أو كوريا"، مشيرًا إلى أن هذا الكم من الجامعات يتماشى مع متطلبات سوق العمل الدولي والإقليمي، موضحًا أن هناك خطط للارتقاء بنسب الطلباء في التعليم الجامعي لـ40%، كما الحالي في الدول المتقدمة في التعليم.