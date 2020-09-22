السيسي: مصر ستصدى للأطراف الإقليمية حال تجاوز خط "سرت – الجفرة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تداعيات الأزمة الليبية لا تقتصر على الداخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي، موضحًا أن مصر عازمة على دعم الاشقاء الليبين لتخليص بلدهم من التنظيمات الارهابية والميليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الاطراف الإقليمية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بعض الأطراف الإقليمية عمدت إلى جلب المقاتلين الاجانب إلى ليبيا تحقيق لأطماع معروفة وأهوام استعمارية ولى عهدها، لذلك فقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الاحمر ممثلا في خط سرت الجفرة ستصدى مصر له دفعا عن أمنها القومي وسلامة شعبها.

وتابع: " كما نجدد الدعوة لكل الاطراف للعودة إلى المسار السياسي وهو تحقيق السلام والامن والاستقرار الذي يستحقه شعب ليبيا الشقيق".