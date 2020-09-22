السيسي يتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذا كان ننشد حقا تنفيذ القرارات الدولية وتحقيق السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط، فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين، التي مازال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش في دولته المستقلة جنبًا الى جنب مع باقي دول المنطقة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالأمم المتحدة، أنه استنزف الوصول إلى هذا الحق اجيالا واستنفذ العديد من القرارات إلى حد بات تؤرق الضمير الإنساني ولا سبيل للتخلص من هذا العبء وفتح أفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لكي يعم السلام والامن كل شعوب المنطقة.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات