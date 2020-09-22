السيسي: المفاوضات حول السد الأثيوبي لم تسفر عن النتائج المرجوة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر خاضت العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المثكفة في ملف السد الأثيوبي، حيث بذلت الولايات المتحدة الأمريكية جهودا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي على مدى عدة أشهر.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر انخرطت بكل صدق في النقاشات التي جرت من مبادرة من رئيس وزراء السودان ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت اليها جمهورية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، إلا أن تلك الجهود لم تسفر للأسف عن النتائج المرجوه منها.

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم.