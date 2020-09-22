السيسي: نعزز مسيرتنا في حقوق الإنسان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأجندة الدولية لحقوق الإنسان تحظى بأهمية متزايدة لما لها من تأثير مباشر في تعزيز بناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، والحفاظ على حقوقه ضمانا لتمتعه بحياة كريمة، وهو ما يعد في الوقت نفسه استقرارا للمنظومة الدولية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر شرعت في تعزيز مسيرتها في مجال حقوق الإنسان على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إيمانا منا بضرورة التكامل بينها في ظل ما تضمنه الدستور المصري وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات وحقوق الأجيال القادمة وإنشاء مجلس الشيوخ ودوره في دعم النظام الديمقراطي.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم إلقاء خطابتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات.