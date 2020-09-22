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السيسي: مصر تُكرس مبدأ تداول السلطة وتكفل للمرأة تمثيلا مناسبا

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محمود البدوي
10:53 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تكفل للمرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية حيث يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد في مجلس النواب فضلا عن تنظيم عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها والفصل بين السلطات.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تكرس مبدأ تداول السلطة كما تعددت أوجه العمل على تعزيز المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز لأي سبب.   

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم إلقاء خطاباتهم.

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