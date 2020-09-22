السيسي: علينا إعلاء مبدأ التعاون لتجنب التناحر.. الأمل يولد من الألم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مواجهة التحديات الجسمية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فضلا عن المشكلات الإقليمية والدولية القائمة تحتم علينا ضرورة إعلاء مبدأ التعاون والتضامن الدولي لمواجهة تلك التحديات أكثر من اي وقت مضى وتجنب التناحر والاستقطاب.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة، أنه إذا كان الأمل يولد من الألم فلعلنا نجد في الازمة الراهنة ما يدفعنا لبث روح جديدة في جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الامم المتحدة ككاقطرة له.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطابتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات