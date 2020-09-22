وائل غنيم: محمد علي نصاب وبيضحك على الناس.. وبيقول تحيا مصر من برشلونة

قال وائل غنيم، إن المقاول الهارب محمد علي نصاب، وكان يعمل على جمع الأموال لمصالح شخصية، "دلوقتي واخد الناس الطيبين الغلابة المضحوك عليهم مع بعض المغفلين اللي بيآخدوا فلوس من القطريين والعملاء علشان يلم بيهم ترافيك ويعمل بيهم قضية حلوة ويزهز الغزالة ويعلي الدماغ ويقولك تحيا مصر بس عن طريق برشلونة في الشارع".

وأضاف وائل غنيم في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "أنا لما دعيت لـ25 يناير اللي الناس نزلتها كنت موجود في الصفوف الأمامية وسافرت من دبي لمصر وكاتب وصيتي.. كاتبها وناشرها على الإنترنت علشان الناس تبقى فاهمة إننا مش نازلين نلعب جيمز.. كنا حاطين روحنا على كفوفنا وبنقول يارب علشان البلد.. مش قاعد في شوارع أسبانيا وبقول للناس أنا معاكو.. دي دعوة 20 سبتمبر مليانة عيال علشان لو حصل حاجة يعرفوا يهربوا ولو عيل حصله ضرر يقولو قتلة الأطفال.. كل ده تخطيط ومش بيحصل كدا من فراغ.. تنظيم الإخوان منظم وبيفكر كدا، وده واحد مش مع الإخوان.. محمد علي مش إخوان وأنا مش عبيط وكتير من اللي بينزلو مش إخوان وأنا مش عبيط بس حصلهم تهييج من اللي بيعمله مجموعات الإخوان اللي بيعلبوا لعبة الشياطين والملائكة ولعبة الكفار والمسلمين ولعبة الأهلي والزمالك ومفيش أي أفكار إصلاح".

وتابع غنيم: "هو ده هيصلح إيه ده.. الواد المغفل ده اللي مش فاهم أي حاجة مفهم نفسه إنه في ثورة هيصلح إيه البعيد ده.. ده مبيعرفش يشوف أصلا.. أنت بتستعبط يالا.. بتحرض الناس وعازوهم يوقعوا رئيس الجمهورية بدون أي خطة بديلة وبدون أي مشروع وأي فلسفة.. أنت قاعد بتهيج مين وبتعمل إيه.. كان قال في فيديو قبل كدا إنه عاوز ينزل الناس اللي بشباشب علشان تربي الناس اللي ببدل.. هي دي لعبته بعد ماأبو بدلة هزأه فبيستغلك، بيتاجر بالغضب وبيضحك على الناس وولاد الناس الغلابة".